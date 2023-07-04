Кубань накроет опасная жара

Опубликовано: 20:36, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани с 5 по 7 июля начнется жара до +39 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили о приходе в Краснодарский край по-настоящему жарких дней: столбики термометров днем будут подниматься до плюс 39 градусов. В связи с этим Главк МЧС РФ по региону объявил штормовое предупреждение. Морская вода прогреется до плюс 25 градусов.

«Штормовое предупреждение по опасным явлениям на территории Краснодарского края. Днем и вечером с 5 по 7 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов, на Черноморском побережье температура воздуха достигнет плюс 37 градусов»

– пресс-служба Главного управления МЧС России по региону

В этой связи спасателей просят гостей и жителей региона проявить бдительность и не перегреваться.