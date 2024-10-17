Кто пройдет в парламент Грузии: финальные опросы

В Грузии завтра наступает день тишины перед выборами в парламент 2024. В преддверии него опубликованы последние рейтинги партий и коалиций. По разным данным, в парламент пройдут от трех до 6 политических сил, а выиграет выборы "Грузинская мечта".

Шансы партий попасть в парламент по итогам выборов в Грузии 2024 в последний раз (завтра наступает день тишины) оценили телеканалы, озвучив результаты проведенных в недавнее время опросов.

Общественное мнение изучали лояльный к властям Имеди, а также оппозиционные Мтавари архи и Формула.

Коалиция правящей партии "Грузинская мечта" ("Мечта" плюс "Сила народа") лидирует во всех опросах. Однако Имеди дает ей более 60%, оппозиционные телеканалы – почти вдвое меньше, 34-35%.

Коалиция самой крупной оппозиционной партии ЕНД "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") занимает второе место в опросах Имеди и Формулы: 15,4% и 18% соответственно. Исследование Мтавари архи уводит ее на третье место с 16%.

Третья самая мощная сила на этих выборах – "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – по опросу Имеди находится на третьем месте и замыкает список партий, которые преодолеют проходной барьер в 5%, с 9% голосов респондентов. По оценкам Мтавари архи она займет второе место (19%), Формула считает, что она уступит ЕНД и будет третьей с 14%.

Что касается более мелких коалиций, то по результатам опроса Мтавари архи в парламент пройдут две, причем с небольшим отрывом друг от друга. У "Сильной Грузии" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") будет 9%, а у "За Грузию" Георгия Гахария – 8%.

Опрос Формулы, помимо этих двух сил ("За Грузию" – 11%, "Сильная Грузия" – 10%), выявил еще одну партию, которая может пройти в парламент, – это Лейбористская партия с 5%.

Напомним, парламентские выборы в Грузии 2024 пройдут 26 октября.