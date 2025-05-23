Крупный пожар охватил базу отдыха в Дагестане

Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшим на базе отдыха в столице Дагестана. Его площадь составляла сотни квадратных метров.
В Махачкале 8 июня произошел крупный пожар на территории базы отдыха. Об этом информирует Главное управление МЧС по Дагестану.
Информация о возгорании поступила в воскресенье утром.
"В 10:29 (...) поступило сообщение о пожаре в здании на территории базы отдыха рядом с Кардиологическим центром на окраине города Махачкалы. Площадь пожара около 500 кв. метров"
– пресс-служба управления
Было установлено, что горит кровля двухэтажного здания. Существовала угроза перехода огня на соседние постройки.
К настоящему времени пожар удалось пожар. В его ликвидации принимали участие 20 человек. Задействовано было 4 единицы техники.
Площадь возгорания достигала 800 кв метров.