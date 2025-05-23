Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил базу отдыха в Дагестане

Крупный пожар охватил базу отдыха в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшим на базе отдыха в столице Дагестана. Его площадь составляла сотни квадратных метров.

В Махачкале 8 июня произошел крупный пожар на территории базы отдыха. Об этом информирует Главное управление МЧС по Дагестану.

Информация о возгорании поступила в воскресенье утром.

"В 10:29 (...) поступило сообщение о пожаре в здании на территории базы отдыха рядом с Кардиологическим центром на окраине города Махачкалы. Площадь пожара около 500 кв. метров"

– пресс-служба управления

Было установлено, что горит кровля двухэтажного здания. Существовала угроза перехода огня на соседние постройки.

К настоящему времени пожар удалось пожар. В его ликвидации принимали участие 20 человек. Задействовано было 4 единицы техники.

Площадь возгорания достигала 800 кв метров.

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