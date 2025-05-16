Вестник Кавказа

Крупные заводы Ирана будут получать электричество из Азербайджана и Турции

Пар из труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприятия в Иране будут импортировать электричество из Азербайджана и Турции для снижения нагрузки на внутренние электросети.

Крупные промышленные предприятия Ирана получили лицензии, дающие право получать электроэнергию из Азербайджана и Турции, сообщают СМИ Исламской Республики. 

Сообщается, что эта мера позволит снизить нагрузку на электросети в стране, так как в последнее время в Иране существуют проблемы с регулярной подачей электричества. 

Заводы, которые будут импортировать электроэнергию из соседних стран, получат льготы. 

Отметим, что между Ираном и Турцией функционирует линия обмена электроэнергией мощностью 500 мегаватт.

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