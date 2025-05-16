Крупные заводы Ирана будут получать электричество из Азербайджана и Турции

Предприятия в Иране будут импортировать электричество из Азербайджана и Турции для снижения нагрузки на внутренние электросети.

Крупные промышленные предприятия Ирана получили лицензии, дающие право получать электроэнергию из Азербайджана и Турции, сообщают СМИ Исламской Республики.

Сообщается, что эта мера позволит снизить нагрузку на электросети в стране, так как в последнее время в Иране существуют проблемы с регулярной подачей электричества.

Заводы, которые будут импортировать электроэнергию из соседних стран, получат льготы.

Отметим, что между Ираном и Турцией функционирует линия обмена электроэнергией мощностью 500 мегаватт.