Крупнейший завод Pepsi в Центральной Азии будет открыт в Казахстане

В Алматинской области появится новый завод Pepsi. На предприятии будут изготавливаться чипсы и другие снеки.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и президент компании PepsiCo по региону РФ, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини обсудили вопросы реализации проекта по строительству завода Pepsi по производству соленых закусок в Алматинской области.

Предприятие станет крупнейшим в Центральной Азии и начнет работать, как ожидается в марте будущего года. На полную мощность завод выйдет к сентябрю 2027 года. В год будет выпускаться порядка 70 тыс т готовой продукции в год.

Инвестиции в проект составят более $320 млн. Предприятие откроет в регионе около 900 рабочих мест.

На заводе будут производить картофельные чипсы, будет использоваться местный картофель, в проект вовлекут фермерские хозяйства из Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

В течение двух недель в Астане подготовят Соглашение об инвестициях между Правительством Казахстана и PepsiCo, а Минсельхоз республики внесет необходимые поправки в Правила субсидирования по возмещению части расходов, чтобы создать для иностранного инвестора максимально комфортные условия.