Крупнейший детский сад на Юге России откроется в Сочи

В Сочи начинают строить самый большой в ЮФО детский сад. Открытие детского сада на 550 детей состоится в 2025 году.
В Сочи стартовало строительство детского сада на 550 мест, он станет крупнейшим в ЮФО.
Детский сад возводится в микрорайоне Кудепста. Трехэтажное здание будет вмещать 27 групп или 550 детей. Открыть его планируется в 2025 году.
«Новый детский сад позволит принимать детей уже с двухлетнего возраста. А также закроет все потребности местных жителей в местах в ДОУ с учетом перспективного развития микрорайона»
– мэр Алексей Копайгородский
В настоящее время на объекте работают порядка 500 строителей. Будущий детский сад получит также благоустроенную территорию и детские игровые площадки.