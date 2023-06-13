Крупнейший детский сад на Юге России откроется в Сочи

Опубликовано: 10:40, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи начинают строить самый большой в ЮФО детский сад. Открытие детского сада на 550 детей состоится в 2025 году.

В Сочи стартовало строительство детского сада на 550 мест, он станет крупнейшим в ЮФО.

Детский сад возводится в микрорайоне Кудепста. Трехэтажное здание будет вмещать 27 групп или 550 детей. Открыть его планируется в 2025 году.

«Новый детский сад позволит принимать детей уже с двухлетнего возраста. А также закроет все потребности местных жителей в местах в ДОУ с учетом перспективного развития микрорайона»

– мэр Алексей Копайгородский

В настоящее время на объекте работают порядка 500 строителей. Будущий детский сад получит также благоустроенную территорию и детские игровые площадки.