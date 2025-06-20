Кризис вокруг ядерной программы Ирана нужно решать мирным путем – Мария Захарова

В МИД России оценили важность перемирия, достигнутого на этой неделе между Израилем и Ираном. В ведомстве отметили, что сейчас очень важно закрепить его и вернуть ситуацию в переговорное русло.

Урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, как и других кризисов на Ближнем Востоке, должно быть достигнуто путем дипломатии и переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

"Другой альтернативы не просматривается. Попробовали, видите к чему это привело? Мир с ужасом за этим наблюдал", – сказала Мария Захарова

Она подчеркнула, что Россия приветствует сообщение о готовности Израиля и Ирана соблюдать режим прекращения огня, потому что появилась надежда на то, что маховик этой опаснейшей военной эскалации, которая была запущена 13 июня Израилем и продолжена 22 июня США, будет остановлен.

"Ни в коем случае не умаляя трагедии людей, которые погибли, но при этом мы понимаем, что жертв могло бы быть колоссальное количество, если бы не дай бог ядерные объекты были затронуты ракетами в тот момент, когда там находились радиоактивные вещества. Именно из-за этого фактора мы и ставим тему ядерной угрозы на первое место, а ни в коем случае потому, что умаляем смерть и гибель гражданского населения", – пояснила российский дипломат

Она также обратила внимание на недопустимость бомбардировок ядерных объектов в дальнейшем.

"Нельзя допустить, чтобы бомбардировки ядерных объектов стали вот такой рутиной, которую все обсуждают. Когда люди смотрят на то, как запускаются ракеты по ядерным объектам и думают о том, попадет или не попадет. Вообще это была апокалиптичная история", – поведала официальный представитель МИД РФ

В этой связи Захарова отметила, что сейчас крайне важно закрепить и сохранить это хрупкое перемирие между Израилем и Ираном, чтобы как можно скорее вернуть ситуацию в переговорное русло.