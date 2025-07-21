Кремль: Зангезурский коридор – суверенное дело Баку и Еревана

Вопрос Зангезурского коридора относится полностью к компетенции Азербайджана и Армении, и решать его предстоит этим двум странам, заявили в Кремле.

Тема Зангезурского коридора представляет собой суверенное дело Баку и Еревана, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией"

– Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве желают азербайджанской и армянской сторонам в максимально сжатые сроки выйти на подписание мирного договора.

Напомним, правительство Армении опровергло сообщения о якобы заключенной с США сделке, согласно которой оператором Зангезурского коридора выступит американская компания.

Интересы России в Зангезурском коридоре

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о заинтересованности России в открытии Зангезурского коридора по ряду причин.

"Во-первых, для России он важен уже как проект открытия коммуникаций на Южном Кавказе. Региональные страны, Армения и Азербайджан, которые являются союзниками и стратегическими партнерами России, получат благодаря Зангезурскому коридору новые маршруты. Россия заинтересована и в том, чтобы Армения вышла из транспортной изоляции, открыв границы с Турцией и с Азербайджаном, и в том, чтобы Азербайджан получил безопасную связь с Нахичеванью", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, открытие транспортных коммуникаций через Южный Кавказ выгодно России тем, что оно придает дополнительный импульс развитию Международного транспортного коридора "Север-Юг". Зангезурский коридор дает возможность создания прямой железнодорожной связи России с Ираном – через Азербайджан, Сюникскую область Армении и Нахичевань с выходом в иранский Тебриз", - обратил внимание Константин Тасиц.

"В-третьих, если будет открыта армяно-турецкая граница, то возникнет и прямая железнодорожная связь России с Турцией. Важно, что все это – страны, с которыми Россия сейчас активно развивает торгово-экономические отношения, поэтому такой маршрут, как Зангезурский коридор, будет ей выгоден и полезен", - подчеркнул эксперт по Южному Кавказу.

Если такой запрос поступит от Баку и Еревана, может быть возобновлен трехсторонний формат межправкомиссии по разблокированию коммуникаций. "После 2020 года был создан трехсторонний формат на уровне вице-премьеров по открытию транспортных коммуникаций и восстановлению экономических связей. Он руководствовался трехсторонними заявлениями, которые были подписаны лидерами России, Азербайджана и Армении. В его рамках разрабатывались планы по открытию коммуникаций на основе этих документов, - напомнил он.

"Прежде всего по инициативе Армении деятельность этой группы была заморожена, но Армения официально не выходила из состава, не отзывала подпись под заявлениями. Соответственно, если будет такая необходимость у обеих сторон, то можно вернуться и продолжить и завершить работу в трехстороннем формате. Там все необходимые документы были в достаточно высокой степени готовности", - заключил Константин Тасиц.