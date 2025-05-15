Вестник Кавказа

Кремль заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию

Кремль заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского кризиса будет продолжаться, но конкретной информации по новому раунду переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена. 

"Работа только началась, она будет продолжаться"

– Дмитрий Песков 

Песков также прокомментировал возможность нового раунда переговоров. По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны пока сосредоточатся на выполнении условий достигнутых в Стамбуле договоренностей. 

"Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего обмен пленными 1000 на 1000"

– Дмитрий Песков 

Песков отметил, что РФ  и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется. Дмитрий Песков также подчеркнул, что переговоры должны идти в закрытом режиме, изменений в составе делегации РФ не предполагается.

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