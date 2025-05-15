Кремль заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию

Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского кризиса будет продолжаться, но конкретной информации по новому раунду переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.

"Работа только началась, она будет продолжаться"

– Дмитрий Песков

Песков также прокомментировал возможность нового раунда переговоров. По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны пока сосредоточатся на выполнении условий достигнутых в Стамбуле договоренностей.

"Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего обмен пленными 1000 на 1000"

– Дмитрий Песков

Песков отметил, что РФ и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется. Дмитрий Песков также подчеркнул, что переговоры должны идти в закрытом режиме, изменений в составе делегации РФ не предполагается.