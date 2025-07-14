Кремль: российская экономика имеет иммунитет к западным санкциям

В Кремле ответили на слова американского президента о возможности введения новых санкций в отношении РФ. В нем подчеркнули, что российская экономика уже приобрела к ним иммунитет.

Экономика России успешно функционирует в условиях западных санкций и можно сказать, что она уже приобрела к ним иммунитет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о подготовке к анонсированным президентом США Дональдом Трампом новых антироссийских санкций.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет"

- Дмитрий Песков

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намерен ввести пошлины против Москвы и ее торговых партнеров в 100%. Накануне, однако, глава Белого дома передал, что сокращает этот срок до 10 дней начиная с 30 июля.