Кремль: России нужны мир и предсказуемость на Южном Кавказе

Дмитрий Песков заявил, что главное для России, чтобы регион Южного Кавказа был мирным и предсказуемым. Он также еще раз подтвердил готовность Москвы стать посредником в урегулировании отношений Еревана и Баку.

Для России крайне важно, чтобы Южный Кавказ стал "территорией благоденствия и сотрудничества", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга по теме урегулирования послевоенных отношений Азербайджана и Армении.

"Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества"

- Дмитрий Песков

Он также еще раз подтвердил, что Россия готова выступить посредником в мирном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, однако поддерживает самостоятельные шаги двух стран в этом направлении.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия"

- Дмитрий Песков

Ранее глава парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не нуждается в усилиях России в урегулировании отношений с Баку. Посредничество Москвы он назвал "маловероятным", так как имеются "плохие воспоминания" от прошлого опыта.