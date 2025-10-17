Кремль: Россия и США не отказываются от второго саммита Путина и Трампа

Несмотря на большое количество сплетен и пересудов, большая часть из которых в корне не соответствует действительности, ведется тщательная подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда требует основательной подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин и Трамп оба решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров. Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время"

- Дмитрий Песков

﻿Также пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что условия России по урегулированию конфликта с Украиной не изменились: Россия это делала неоднократно, они весьма четко сформулированы президентом и всем хорошо известны.

Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, отметил Песков.

