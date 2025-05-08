Кремль: Путин и Трамп пока не договорились о телефонном разговоре

По итогам переговоров России и Украины в Стамбуле нет договоренностей о разговоре по телефону президентов РФ и США Путина и Трампа. При этом их беседа может быть оперативно согласована.

Договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле пока нет, но при необходимости такая беседа будет оперативно согласована, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет"

- Дмитрий Песков

Напомним, последний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся после первого раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

В общей сложности в этом году они провели три разговора по телефону. Предыдущие две беседы прошли 12 февраля и 18 марта.