Кремль признал наступление Запада на Южном Кавказе

Официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что антироссийская политика Запада на Южном Кавказе не может быть эффективной, так как Россия все равно останется основным геополитическим игроком в соседствующем и близком ей со всех точек зрения регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" (канал "Россия 1") озвучил оценки, которые дает Кремль антироссийской геополитической кампании западных стран на Южном Кавказе, с особенной активностью развернутой в этом году посредством лояльного Парижу и Вашингтону руководства Армении.

Песков подчеркнул, что в Кремле прекрасно видят, как Запад старается добиться устранения России из региона, но в то же время понимают, что эти попытки в конечном счете окажутся бесплодными, поскольку западные государства не заинтересованы в стабилизации Южного Кавказа, в то время как Москва не только настроена на достижение долговременного мира между Азербайджаном и Арменией, но и способна по-настоящему работать на гарантированность этого мира.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что еще в конце десятых годов, то есть после смены власти в Армении, борьба за устранение РФ стала явной, но тогда она велась под прикрытием старых дипломатических форматов армяно-азербайджанского урегулирования. Теперь же геополитическая игра ведется в открытую, без попыток что-то замаскировать.

"Действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию"

– Дмитрий Песков

Чиновник указал на проигрышность позиции тех западных политиков, которые в послевоенную эпоху выбрали одностороннюю поддержку Армении – ведь таким образом они добились только ухудшения связей с Азербайджаном. Лишь тот, кто выдерживает баланс между государствами, как Россия, способен играть действительно весомую роль в региональных процессах.

"А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия"

– Дмитрий Песков

Продолжая разговор, официальный представитель президента России призвал Армению отказаться от антироссийских элементов во внешней политике и возвратиться к полноформатному взаимодействию в формате ОДКБ.

"ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации"

– Дмитрий Песков