Кремль приветствовал переговоры в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам между Москвой и Вашингтоном. Стороны обсуждали восстановление отношений между странами, а также проблемы урегулирование украинского кризиса.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков оценил прошедшие в Эр-Рияде переговоры между представителями США и России.

По словам Дмитрия Пескова, переговоры позволили сторонам добиться поворота в сторону мирного урегулирования украинского кризиса.

"Был сделан очень-очень важный шаг в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование. И была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду Россию и США"

– Дмитрий Песков

Песков также оценил политические настроения в Киеве. По словам спикера Кремля, у Зеленского пока нет четко обозначенной позиции, украинский политик делает противоречивые заявления. Песков также отметил, что у Москвы нет представлений о составе команды украинских переговорщиков, данный вопрос является делом Киева.

Дмитрий Песков особо подчеркнул, что переговоры были посвящены восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Спикер Кремля не дал однозначного ответа на вопрос об обсуждении сторонами прекращения огня на Украине.

"Вчера главным образом переговоры были посвящены теме российско-американских отношений. С тем, чтобы создать необходимые условия для выхода на процесс мирного урегулирования"

– Дмитрий Песков

Отметим, что представители Москвы и Вашингтона провели первую за несколько лет встречу, в рамках которой обсуждалась нормализация отношений между странами и восстановление дипломатических контактов. Также стороны договорились о запуске процесса по украинскому урегулированию.

Перспективы урегулирования

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что после первого позитивного шага России и США предстоит пройти еще долгий путь к полноценному решению украинской проблемы.

"Нас ожидают долгие-долгие переговоры, и их результат предсказать не может никто. Накануне мы увидели, что есть пока еще небольшие точки соприкосновения между Москвой и Вашингтоном, главная из которых заключается в том, что нужно достичь мира. Это понимание объединяет позиции России и Соединенных Штатов и отличает их от позиции Европы и Украины, считающих, что война должна быть продолжена", - прежде всего сказал он.

"Также накануне стало ясно, что есть согласие о необходимости учитывать интересы России и Украины. Есть согласие по военному нейтралитету Украины. Но по остальным точкам, по более мелким аспектам урегулирования остались противоречия. Поэтому я бы навскидку и приблизительно оценил бы перспективы урегулирования так: после встречи в Эр-Рияде вероятность подписания мирного соглашения выросла до 20%, а концу года, если позитивная динамика сохранится, она должна достигнуть 65%", - ожидает Сергей Марков.