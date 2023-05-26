Опубликовано: 14:29, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков сообщил, что в обозримой перспективе Азербайджан и Армения подпишут мирный договор. По его словам, за временем никто не гонится, так как важен конечный результат.

Азербайджан и Армения в обозримой перспективе подпишут мирный договор сам конечный результат важнее сроков его заключения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ходе вчерашней трехсторонней встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян достигли договоренностей и поручили организовать встречу профильных вице-премьеров трех государств. По его словам, они дошлифуют приниципиальные вопросы в Москве в конце следующей недели.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что за временем никто не гонится, поскольку конечный результат важнее. Поэтому сейчас вряд ли возможно назвать точную дату подписания мирного договора между странами, добавил Песков.

"Как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически и концептуально... Эти все обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора"

- Дмитрий Песков