Краснодарские огнеборцы тушили склад с продуктами

Возгорание произошло накануне вечером на территории продуктового склада на улице Уральской в Краснодаре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
"В 21:14 мск... поступило сообщение о пожаре, по адресу: Краснодар, улица Уральская... В 21:19 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание на площади 100 кв м в складском помещении"
- МЧС Кубани
Несмотря на усилия огнеборцев, площадь пожара из-за высокой горючей загрузки быстро выросла до 300 кв м, спасатели развернули на месте штаб пожаротушения, в тушении огня были задействованы 64 человека и 18 единиц техники, затем группировку увеличили до 80 человек и 23 единиц техники, передает "Интерфакс".
Локализовать огонь удалось только в 23:07 на площади в 400 кв м, сообщения о завершении тушения не поступало. Известно, что жертв и пострадавших нет.