Краснодарцев попросили умерить потребление энергии

Опубликовано: 21:27, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Краснодара бьют тревогу: в нынешнюю жару город потребляет слишком много энергии, и городская инфраструктура скоро начнет перегорать от перегрузки. Поэтом жителей и гостей города попросили снизить нагрузку на электросети и меньше потреблять энергию.

В эти дни в Краснодаре стоит необычная даже для российского юга жара, и потребление энергии на работу кондиционеров в городе достигло таких масштабов, что власти были вынуждены обратиться сегодня к населению с просьбой начать экономить электричество.

Дежурно-диспетчерская служба Краснодара на своем канале в Telegram опубликовала сообщение о необходимости умеренно потреблять электроэнергию, поскольку нагрузка на системы электроснабжения слишком высока, и в какой-то момент инфраструктура может не выдержать.

Краснодарцев и гостей города предупредили, что, если они не начнут экономить электричество, могут произойти замыкания, скачки напряжения и, в конечном счете, возгорания.

В первую очередь для экономии энергии предлагается отказаться от охлаждения квартир двумя сплит-системами – для этого достаточно и одной. Затем лучше пользоваться энергоемкими приборами по очереди и точно не включать сразу все; также необходимо отказаться от эксплуатации неисправной бытовой техники из-за угрозы замыкания.