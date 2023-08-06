Краснодарцев попросили умерить потребление энергии

В эти дни в Краснодаре стоит необычная даже для российского юга жара, и потребление энергии на работу кондиционеров в городе достигло таких масштабов, что власти были вынуждены обратиться сегодня к населению с просьбой начать экономить электричество.
Дежурно-диспетчерская служба Краснодара на своем канале в Telegram опубликовала сообщение о необходимости умеренно потреблять электроэнергию, поскольку нагрузка на системы электроснабжения слишком высока, и в какой-то момент инфраструктура может не выдержать.
Краснодарцев и гостей города предупредили, что, если они не начнут экономить электричество, могут произойти замыкания, скачки напряжения и, в конечном счете, возгорания.
В первую очередь для экономии энергии предлагается отказаться от охлаждения квартир двумя сплит-системами – для этого достаточно и одной. Затем лучше пользоваться энергоемкими приборами по очереди и точно не включать сразу все; также необходимо отказаться от эксплуатации неисправной бытовой техники из-за угрозы замыкания.