В столице Кубани сегодня прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес", посвященный Дню крещения Руси: на нем рассказали о роли Крыма в истории России и главное об истории крещения государства.

Краснодар сегодня отпраздновал День крещения Руси: его провел исторический парк в рамках фестиваля, отметив праздник лекциями о христианстве и сериалом о крещении.

Краснодар сегодня принял праздник Крещения Руси - его гости смогли послушать лекцию "Святая Русь", закрепленную экспозицией парка "Рюриковичи" и викториной об истории христианства для самых маленьких гостей.

Особая роль в праздновании уделялась роли Крыма в истории России – в этом организаторам помог искусственный интеллект, оформивший мультимедийные элементы выставки и "ожививший" портреты русских правителей, передает РИА Новости.

"Личный опыт христианского мироощущения князь Владимир получил там, в Крыму. Поэтому мы решили данную экскурсию сегодня провести и рассказать людям о важности полуострова Крым и Херсонеса, в том числе как о факторах, влиявших на историю России"

- замначальника отдела научно-просветительской и экскурсионной деятельности краснодарского исторического парка "Россия - моя история" Георгий Гриченко

Старинные книги из фондов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии послужили прекрасным дополнением и подтверждением сказанному, передает РИА Новости.

Открывшийся сегодня музей Христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе стал первым в мире центром, в котором искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции.