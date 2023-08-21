Краснодар обновил полувековой рекорд суточной температуры

Опубликовано: 14:59, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В воскресенье, 20 августа, столбики термометров в Краснодаре достигли 38,4 градусов. Это новый суточный рекорд города.

Температура в Краснодаре побила суточный рекорд 54-летней давности. Об этом сообщили сегодня в центре погоды "Фобос".

Накануне воздух в краевой столице прогрелся до 38,4 градуса.

"Вчера в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года"

– ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус

Он подчеркнул, что в понедельник в Краснодаре может быть обновлен рекорд жары 1957 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 36,5 градуса.