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Краснодар обновил полувековой рекорд суточной температуры

Краснодар обновил полувековой рекорд суточной температуры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В воскресенье, 20 августа, столбики термометров в Краснодаре достигли 38,4 градусов. Это новый суточный рекорд города.

Температура в Краснодаре побила суточный рекорд 54-летней давности. Об этом сообщили сегодня в центре погоды "Фобос".

Накануне воздух в краевой столице прогрелся до 38,4 градуса.

"Вчера в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет плюс 38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года"

 – ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус

Он подчеркнул, что в понедельник в Краснодаре может быть обновлен рекорд жары 1957 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 36,5 градуса.

На Северный Кавказ и Краснодарский край надвигается турецкая жара

На Северный Кавказ и Краснодарский край надвигается турецкая жара

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