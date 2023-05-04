КПП в Лачине вошел в перечень пунктов пропуска через госграницу Азербайджана

Опубликовано: 12:26, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео

КПП в Лачине был включен в перечень пунктов пропуска через госграницу Азербайджана. Постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана.

Глава правительства Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в «Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения».

Согласно постановлению, в этот перечень включается пункт пропуска через госграницу в Лачинском районе (близ села Малхалаф) между Азербайджаном и Арменией.