Вестник Кавказа

Консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам согласован – МИД РФ

Консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам согласован – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Консульские сотрудники получили доступ к задержанным в Азербайджане гражданам России. Об этом рассказали в МИД РФ.

Доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России согласован, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

"Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России"

- Мария Захарова

Напомним, 27 июня в Екатеринбурге при задержании погибли братья Сафаровы, 1 июля их похоронили в Азербайджане. На этом фоне в Баку произошли задержания нескольких российских граждан.

В МИД России не единожды подчеркивали важность дружеских отношений между Москвой и Баку. Сегодня Мария Захарова еще раз напомнила, что отношения двух стран носят характер стратегического союзничества, но есть силы, которым это не нравится.

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