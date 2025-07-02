Консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам согласован – МИД РФ

Консульские сотрудники получили доступ к задержанным в Азербайджане гражданам России. Об этом рассказали в МИД РФ.

Доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России согласован, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

"Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России"

- Мария Захарова

Напомним, 27 июня в Екатеринбурге при задержании погибли братья Сафаровы, 1 июля их похоронили в Азербайджане. На этом фоне в Баку произошли задержания нескольких российских граждан.

В МИД России не единожды подчеркивали важность дружеских отношений между Москвой и Баку. Сегодня Мария Захарова еще раз напомнила, что отношения двух стран носят характер стратегического союзничества, но есть силы, которым это не нравится.