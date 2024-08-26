Конституционный суд Грузии ставит последнюю точку в законе об иноагентах

Судьбу закона об иноагентах в Грузии начал решать КС республики. Против документа выступают оппозиционные силы и президент страны.

Конституционный суд Грузии начал заседание по поводу исков против закона "О прозрачности иностранного влияния". Его суть заключается в том, что СМИ и негосударственные компании обязаны регистрироваться в реестре организаций, продвигающих иностранное влияние, если более 20% их годового дохода составляют деньги зарубежных партнеров.

За отмену закона об иноагентах в Конституционный суд выступили представители НПО, СМИ, оппозиции и президент страны Саломе Зурабишвили – всего более 120 человек. По их мнению, документ мешает евроинтеграции Грузии и конфликтует с основными положениями конституции страны. В частности, он ограничивает право на свободное развитие личности, которое гарантирует основной закон.

Также они требуют заморозки реализации закона до тех пор, пока не кончатся судебные разбирательства.

Сегодня Конституционный суд должен прийти к решению, давать ход искам или нет.