Конфликт Израиля и Ирана откладывает прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию

Запуск прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией отложен из-за кризиса в регионе, вызванного противостоянием Израиля и Ирана – авиакомпании не могут что-то планировать из-за эскалации ближневосточного конфликта.

Долгожданное открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией пока откладывается на неопределенный срок в том числе из-за обострения ближневосточного конфликта, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"В приоритете Саудовская Аравия. Знаем, что партнеры готовы начать летать. В процессе подготовка повторной заявки для открытия авиасообщения. Но сейчас ситуация довольно сложная в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Все зависит от многих факторов: от стабилизации ситуации, от тех бортов, которыми обладает авиакомпания"

- Никита Кондратьев

Напомним, ранее мы писали о том, что Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям на время прекратить полеты их воздушных судов над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром – фактически сейчас в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке закрыто все его воздушное пространство. Также свое небо для гражданской авиации уже закрыли Бахрейн и Кувейт.