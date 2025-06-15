Конфликт Ирана и Израиля угрожает всему региону - Тбилиси

В "Грузинской мечте" заявили, что не допустят влияния конфликта Ирана и Израиля на стабильность страны. Там добавили, что конфликт угрожает всему региону.

Грузинское руководство намерено действовать максимально прагматично на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля, сообщил депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани.

"Мы обеспечим, что бы как бы ни обострилась ситуация в регионе, Грузия не пострадала, и она была бы островком мира в регионе и в мире"

- Леван Мачавариани

Политик отметил, что власти предпримут все необходимые меры для сохранения мира и стабильности в Грузии. Он добавил, что правящая партия – гарант мира в регионе.

Мачавариани подчеркнул, что конфликт Израиля и Ирана – большая угроза для всего региона. Парламентарий также заявил о важности урегулирования противостояния.