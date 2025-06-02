Конфликт Ирана и Израиля скажется на секторе Газа – ХАМАС

В ХАМАС заявили, что конфликт между Ираном и Израилем скажется на ситуации вокруг сектора Газа. Там добавили, что новый раунд переговоров не запланирован.

Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что обострение ирано-израильского противостояния скажется на ситуации вокруг сектора Газа.

Он отметил, что вовлечение Израилем больших военных сил в конфликт с Ираном может послужить прекращению огня. При этом замглавы исключил одновременное перемирие.

Абу Марзук также подчеркнул, что переговоры между сторонами не идут, новый раунд переговоров не запланировал. Он обвинил Израиль в желании продолжать войну с обменом пленными.