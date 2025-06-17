Конфликт Ирана и Израиля: как прошла ночь в Тегеране

Минувшей ночью Тегеран снова сотрясали взрывы – Армия национальной обороны Израиля заявила о том, что ВВС страны наносят удары по Тегерану и другим районам страны.

Минувшая ночь в столице Ирана снова выдалась неспокойной - ВВС Израиля наносили удары по Тегерану и другим районам в Иране, заявила в своем Telegram-канале Армия национальной обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля в настоящее время наносят серию ударов в Тегеране и других районах в Иране"

- ЦАХАЛ

Это подтвердили и в Тегеране – всю ночь в иранской столице раздавалась стрельба, в центральной части города активно работали системы противовоздушной обороны, а в центре иранской столицы были слышны звуки мощных взрывов, которые сотрясали стены жилых домов.

После ночных атак министерство дорог и городского развития страны продлило запрет на осуществление перелетов внутри Ирана и за пределы страны до 13:30 мск сегодня, 19 июня, сообщило иранское агентство NourNews.