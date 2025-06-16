Конфликт Ирана и Израиля: что случилось ночью в Израиле

По крайней мере два залпа ударов провел в ночь на 18 июня Иран по Тель-Авиву. Население пряталось в укрытиях. В Израиле пока не комментируют ночные удары.

Минувшей ночью военные в Израиле зафиксировали обстрелы со стороны Ирана по центральным районам страны.

Население предупредили об опасности и призвали укрыться в бомбоубежищах. Военные зафиксировали обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана по Тель-Авиву, в городе звучали сирены воздушной тревоги, а также серия мощных взрывов, пишут СМИ. По данным информационного портала Ynet, в залпе было порядка 15 ракет. После него жителям разрешили покинуть укрытия.

Менее чем через час Иран ударил снова.

В ЦАХАЛ не комментируют итоги ночного обстрела Тель-Авива.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные ВС Ирана) призвал жителей района Неве-Цедек в Тель-Авиве к эвакуации.

В Израиле ожидают, что вскоре к конфликту подключатся ВС США.