Концерт в Батуми: путешествие от Дебюсси к Nirvana под звуки арфы

Опубликовано: 4:28, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Летнем театре в Батуми 12 августа состоится концерт арфиста Александра Болдачева. Прозвучат классические произведения и рок-хиты.

Совершить музыкальное путешествие под чарующие звуки арфы предлагают организаторы концерта швейцарского арфиста российского происхождения Александра Болдачева в Батуми.

Маэстро проведет слушателей неизведанными тропами от классической музыки до рок-хитов в сопровождении Национального симфонического оркестра Грузии. За дирижерским пультом –Николоз Рачвели.

"Вас ждет великолепный калейдоскоп произведений – от танцев Дебюсси и Сен-Санса до мелодий из "Звездных войн" и советского кино, завершающийся взрывом рок-классики в исполнении Depeche Mode и Nirvana"

– организаторы концерта

Концерт состоится 12 августа в Летнем театре города.