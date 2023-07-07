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Коммунальщики Подмосковья готовы к новым ливням

Коммунальщики Подмосковья готовы к новым ливням
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После ливня, обрушившегося вечером на Подмосковье, коммунальные службы части подмосковных городов перешли на усиленный режим, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Всю ночь в Подмосковье будут дежурить бригады коммунальщиков - причина такого решения в том, что сильные дожди в регионе продолжатся и ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% от месячной нормы. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады"

- ГУП "Мосводосток"

Городское хозяйство Москвы также сообщает, что по прогнозам синоптиков, с 00:00 и до 12:00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, ливень, а порывы ветра будут достигать скорости в 20 м/с.

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