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Комары в Абхазии не опасны для туристов

Комары в Абхазии не опасны для туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Конечно, комары в Абхазии есть, это обусловлено большой влажностью, которую значительно усилили прошедшие в регионе ливневые дожди, но вот бояться их туристам совершенно не следует – они не несут никаких инфекционных заболеваний.

Как рассказала в Telegram-канале Sputnik Абхазия главный санврач страны Алла Беляева, в регионе преобладают три вида кровососущих насекомых – это кулекс и два пришельца, альбапиктус и египти.

"Комар анофелес, или малярийный комар, с которым борьба проводилась вплоть до 70-х годов прошлого века, успешно был побежден. Экспедиционным методом у нас работал Ставропольский научный институт, за пять лет ни одного комара анофелес поймано не было"

- главный санврач Абхазии Алла Беляева

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