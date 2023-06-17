Когда возобновят рейсы «Ласточек» в Абхазию?

Опубликовано: 17:37, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поезда «Ласточка» из России в Абхазию вернутся к прежнему маршруту следования с 19 июня. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

Помощник гендиректора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши сообщил о том, что рейсы электропоездов "Ласточка" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня.

Ранее рейсы временно отменялись из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе. По словам представителя железнодорожной компании, электропоезда будут ездить по заявленному графику.

"Но опять-таки, окончательное решение принимает российская сторона. Сейчас остались кое-какие незначительные работы, связанные с регулированием контактной сети. В течение сегодняшнего дня мы планируем этот вопрос решить"

– Октай Хазириши

Напомним, что рейсы "Ласточек" отменялись после непогоды 14 июня.