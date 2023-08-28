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Когда в Москву придет бабье лето - ответ синоптика

Когда в Москву придет бабье лето - ответ синоптика
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики назвали дату прихода бабьего лета в российскую столицу. По их прогнозам, осеннее потепление жителям и гостям Москвы стоит ожидать 21 сентября.

Синоптики назвали дату прихода бабьего лета в российскую столицу. По их прогнозам, осеннее потепление жителям и гостям Москвы стоит ожидать 21 сентября.

Синоптик Александр Ильин озвучил дату прихода бабьего лета в Москву.

По словам эксперта, осеннее потепление стоит ждать 21 сентября в связи с приходом азорского антициклона. Он отметил, что теплая и сухая погода пробудет в Москве несколько дней.

При этом Ильин заявил, что 28 августа в столицу пришло молодое бабье лето, однако с 13 сентября в городе сильно похолодает.

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