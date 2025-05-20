Когда начнется новое перемирие в секторе Газа?

Американская сторона направила ХАМАС и Израилю новое предложение о перемирии в Газе. ХАМАС после изучения предложения собирается отклонить его, сообщает BBC.

Палестинское движение ХАМАС не примет предложение о прекращении огня в секторе Газа, направленное спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом накануне, передает BBC со ссылкой на представителя ХАМАС.

В четверг сообщалось, что в ХАМАС изучают предложение на предмет его соответствия интересам жителей анклава и возможности постоянного прекращения огня в Газе. По словам представителя движения, предложение Уиткоффа будет отклонено в связи с несоответствием основным требованиям ХАМАС, которые включают прекращение боевых действий.

Другой представитель ХАМАС рассказал Reuters, что данное предложение "не содержит обязательств со стороны Израиля прекратить войну в Газе, вывести израильские войска из анклава или позволить помощи свободно поступать на истерзанную войной территорию".

Отметим, что Израиль принял американское предложение, в Белом доме сообщили, что Биньямин Нетаньяху одобрил предложение до того, как оно было направлено палестинскому движению на рассмотрение.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источник, что Уиткофф получил данные о том, что обе стороны конфликта приняли предложение о перемирии.

Предложение, согласно данным СМИ, включает прекращение огня на 60 дней, передачу ХАМАС в течение недели 10 живых заложников и тел 18 погибших заложников, освобождение Израилем палестинских заключенных из утвержденного списка. Также предложение предполагает возобновление гуманитарных поставок в сектор Газа при участии ООН и других международных организаций.