Кобахидзе высказался за ужесточение наказания за убийство в Грузии

Глава грузинского правительства призвал ужесточить наказание за убийство. В настоящее время человеку, совершившему подобное преступление, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Премьер-министр Грузии считает необходимым ужесточение наказания за умышленное убийство в республике. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что нынешние меры, прописанные в Уголовном кодексе, недостаточны.
"Лично я являюсь сторонником ужесточения наказания. Это очень чувствительный и не простой вопрос, но, я думаю, что предусмотренные Уголовным кодексом санкции за умышленное убийство недостаточны"
– глава правительства
Он также отметил, что ответственность за совершенное преступление должна соответствовать тяжести проступка.
Напомним, согласно действующему законодательству республики, убийство без отягчающих обстоятельств наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.