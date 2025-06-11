Кобахидзе высказался за ужесточение наказания за убийство в Грузии

Глава грузинского правительства призвал ужесточить наказание за убийство. В настоящее время человеку, совершившему подобное преступление, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Премьер-министр Грузии считает необходимым ужесточение наказания за умышленное убийство в республике. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что нынешние меры, прописанные в Уголовном кодексе, недостаточны.

"Лично я являюсь сторонником ужесточения наказания. Это очень чувствительный и не простой вопрос, но, я думаю, что предусмотренные Уголовным кодексом санкции за умышленное убийство недостаточны"

– глава правительства

Он также отметил, что ответственность за совершенное преступление должна соответствовать тяжести проступка.

Напомним, согласно действующему законодательству республики, убийство без отягчающих обстоятельств наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.