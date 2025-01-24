Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия вышла на первое место в Европе по росту экономики

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Власти Грузии заявили, что страна находится на первом месте в Европе по темпам экономического роста. В Тбилиси подчеркнули, что Грузия – передовая страна.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на оппозиционные заявления о катастрофе в экономике, Грузия является лидером по темпам экономического роста в Европе.

Глава правительства подчеркнул, что инвестиции девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills (ОАЭ) в размере $6 млрд внесут дополнительный вклад в экономическое развитие страны.

Кобахидзе отметил, что за последние 4 года средний экономический рост составил 9,5%, страна завершила год с ростом в 9%. Он добавил, что Грузия – передовая страна.

В заключение, премьер обвинил оппозицию в распространении ложной информации по поводу катастрофичной экономической ситуации и спекуляциях насчет арабских инвестиций.

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