Власти Грузии заявили, что страна находится на первом месте в Европе по темпам экономического роста. В Тбилиси подчеркнули, что Грузия – передовая страна.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на оппозиционные заявления о катастрофе в экономике, Грузия является лидером по темпам экономического роста в Европе.

Глава правительства подчеркнул, что инвестиции девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills (ОАЭ) в размере $6 млрд внесут дополнительный вклад в экономическое развитие страны.

Кобахидзе отметил, что за последние 4 года средний экономический рост составил 9,5%, страна завершила год с ростом в 9%. Он добавил, что Грузия – передовая страна.

В заключение, премьер обвинил оппозицию в распространении ложной информации по поводу катастрофичной экономической ситуации и спекуляциях насчет арабских инвестиций.