Кобахидзе: Грузия продолжит свой путь в ЕС

Кобахидзе, выдвинутый на пост премьера Грузии, заявил о том, что страна не откажется от планов по евроинтеграции. Грузия будет двигаться поэтапно к своей цели, сейчас перед страной стоит 9 условий Европы.

Работа над евроинтеграцией в Грузии будет продолжена, рассказал кандидат на пост премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы будем работать над выполнением 9 пунктов. Будет сделано все, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров, затем к следующему этапу и так далее. Будет сделано все, чтобы и дальше продвигаться по пути европейской интеграции"

– Кобахидзе

Напомним, в конце прошлого года Грузия официально стала кандидатом в члены Евросоюза. Стране предстоит еще выполнять ряд условий Европы.