Созданная к парламентским выборам 2024 коалиция "Единство – Национальное движение", ядром которой служит самая большая оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижение", впервые озвучила свои приоритеты.

Коалиция, созданная вокруг основанного Михаилом Саакашвили "Единого национального движения" и названная "Единство – Национальное движение", предала огласке свою предвыборную программу, лаконично уместив ее в пять приоритетов.

Презентация состоялась в доме Саакашвили в Кахети.

Евроинтеграция

По словам главы ЕНД Тинатин Бокучава, получив парламентское большинство, коалиция начнет переговоры по вступлению в ЕС. Она объяснила всю важность такого шага: после открытия переговоров Грузия получит доступ к фонду, составляющему 14 млрд евро. За счет этих средств появится возможность обеспечивать потребности граждан.

Коалиция также обещает аннулировать скандальный закон об иноагентах, добиться соглашения о свободной торговле с США и безвиза.

Рост доходов

Бокучава подчеркнула, что в приоритете у коалиции – создание новых рабочих мест, причем высокооплачиваемых. Политик привела статистику, согласно которой более полумиллиона жителей Грузии, имея работу, получают такую маленькую зарплату, что по сути они остаются безработными.

Чтобы реализовать эти идеи, отметила она, понадобится привлекать инвестиции, бороться с коррупцией и работать над оздоровлением экономики.

"Средняя зарплата всех трудоустроенных должна быть равна 3,5 тыс лари (около $1,3 тыс)"

– Бокучава

Пенсионеры

ЕНД также обещает ликвидировать пенсионные кредиты и повысить пенсии, минимум до 1 тыс лари (около $370).

Еще одно предвыборное обещание – оплата за госсчет всех лекарств, выписанных по рецепту.

Семья

Чтобы избежать "демографической катастрофы", коалиция намерена выплачивать материальную помощь при рождении ребенка и бесплатно кормить детей в школах.

Еще один шаг – массовое строительство студенческих общежитий.

Борьба с монополистами

По этому направлению Бокучава обещала совершить "смелые шаги", убрать монополистов и обеспечить для бизнеса конкурентную и свободную среду.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Что предлагает ЕНД Грузии?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, большая часть пунктов программы ЕНД основана на идее финансовой зависимости от Евросоюза. "Принятие мер по обеспечению роста доходов населения, увеличение пенсий, денежная поддержка семей с детьми и обеспечение граждан чем бы то ни было бесплатным требует одного – увеличения государственного бюджета, как расходной, так и доходной части. В программе ЕНД прямо сказано, откуда они планируют взять деньги – из 14-миллиардного Фонда ЕС. Таким образом, саакашвилевская партия признает, что у нее нет вариантов, как развивать Грузию за счет внутренних, суверенных ресурсов, а есть лишь сценарий полного подчинения Еврокомиссии ради европейских денег. Инвестиции они планируют привлекать тоже явно не азиатские, а евросоюзные, и вновь за счет продажи политической лояльности Брюсселю", - прежде всего сказал он.

"Но это же означает, что предвыборная программа ЕНД в принципе не может быть исполнена, пока нет соответствующей программы Евросоюза – рост зарплат, пенсий и социальных пособий в Грузии саакашвилевцы в буквальном смысле перекладывают на плечи еврокомиссаров, а грузинским гражданам, таким образом, предлагается проголосовать за надежду, что ЕС придет и даст денег, если они проголосуют против неугодной коллективному Западу "Грузинской мечты". Гарантий никаких нет, есть только возможность сесть на шею европейцам, за что Грузии и предлагается отдать голоса в пользу "Единого национального движения". То есть ЕНД буквально сообщает, что она действует лишь как посредник между Западом и грузинским народом и будет править в Грузии как западный наместник. Иного будущего для Грузии, кроме западной колонии, в партии не видят", - подчеркнул Андрей Петров.

"Поэтому в действительности в программе ЕНД есть только один пункт: отмена закона о прозрачности иностранного влияния с расчетом после этого возобновить интеграцию Грузии в Евросоюз. Отмена закона нужна самой ЕНД, поскольку ее структуры не хотят терять западное финансирование, так что партия предлагает гражданам скорее уж помочь ей жить по-прежнему, чем помочь самим себе вернуться на евроатлантический путь. В действительности даже в самом лояльном виде Брюссель не пропустит Грузию в Евросоюз, как и в НАТО, из-за нерешаемости вопросов Абхазии и Южной Осетии – просто будут возобновлены прежние европейские обещания без какой-либо реальной перспективы принятия Грузии в члены ЕС. И за каждый евроцент западные политики будут требовать от республики очень дорого расплачиваться антироссийскими действиями, включая и прекращение торговли с РФ, и введение собственных санкций, и даже начало боевых действий для открытия "второго фронта"", - прогнозирует старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Так что на самом деле, голосующие за ЕНД будут делать выбор в пользу бедности, краха грузинской экономики и роста опасности их жизням вместо роста доходов. Но полагаю, что эта логика не помешает людям, мечтающим стать жителями западной колонии, отдать голоса за партию Саакашвили", - заключил Андрей Петров.