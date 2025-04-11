Вестник Кавказа

Китай поддержал временное прекращения огня на Украине

Флаг Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД КНР прокомментировали пасхальное перемирие на Украине, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Ведомство передало, что Пекин поддерживает любые усилия по прекращению огня.

Китай рад видеть любые усилия по прекращению огня на Украине и надеется, что переговоры по урегулированию конфликта продолжатся, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

"Китай рад видеть любые усилия по прекращению огня на Украине, которые являются необходимыми шагами к достижению мира. Надеемся, что заинтересованные стороны продолжат разрешение текущего кризиса посредством диалога и консультаций"

- Го Цзякунь

Напомним, что Владимир Путин решил приостановить боевые действия с 18:00 19 апреля до 23:59 20 апреля, то есть на время празднования Пасхи. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп намеревался добиться перемирия между Россией и Украиной именно к Пасхе, так как в 2025 году все христиане мира отмечают праздник в один день, что случается крайне редко.

Таким образом, Россия в очередной раз продемонстрировала свое желание урегулировать ситуацию на Украине и выполнять взятые на себя обязательства в рамках этого процесса.

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