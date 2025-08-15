Вестник Кавказа

Китай поддержал улучшение отношений России и США

Китай поддержал улучшение отношений России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин поддерживает улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

Власти Китая выступают в поддержку улучшения российско-американских отношений, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений"

- Мао Нин

Ранее в МИД Китая выразили надежду на своевременное проведение переговоров по конфликту на Украине и скорейшее достижение справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения.

Напомним, что 15 августа состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Китайская газета Global Times пишет, что она позволила странам перезагрузить диалог на высшем уровне и заложила фундамент будущих переговоров по Украине.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1350 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.