Китай поддержал улучшение отношений России и США

Пекин поддерживает улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

Власти Китая выступают в поддержку улучшения российско-американских отношений, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений"

- Мао Нин

Ранее в МИД Китая выразили надежду на своевременное проведение переговоров по конфликту на Украине и скорейшее достижение справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения.

Напомним, что 15 августа состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Китайская газета Global Times пишет, что она позволила странам перезагрузить диалог на высшем уровне и заложила фундамент будущих переговоров по Украине.