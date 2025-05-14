Китай поддержал дальнейший диалог РФ и Украины

В МИД КНР заявили о поддержке продолжения контактов Москвы и Киева по урегулирования конфликта на Украине. По словам ведомства, Пекин занимает последовательную позицию в этом вопросе.

Китай выступает за продолжение контактов России и Украины по урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры в Стамбуле в ходе брифинга.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат переговоры и диалог для достижения справедливого, долгосрочного и обязующего мирного соглашения, приемлемого для каждой из них, и в итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса"

- Мао Нин

Она добавила, что Китай занимает "последовательную и четкую позицию" по украинскому кризису.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи, стороны договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и предоставить к следующей встрече детальный план по прекращению огня, а также продолжить диалог.

По словам Мединского, российская сторона осталась удовлетворена переговорами.