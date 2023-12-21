Кисловодск украсили брендовые «Love'чки»

Кисловодск уже начал подготовку к купальному сезону 2024. Так, в городе благоустраивается территория вокруг Старого озера: здесь были установлены лавочки необычной формы.

Лавочки в виде сердечек под названием «Love'чки» установили на Старом озере в Кисловодске. Об этом сообщил мэр города. По его словам, благоустройство города продолжается в рамках подготовки к купальному сезону.

«Ведём работы по кардинальному благоустройству берега Старого озера. В проекте благоустройства также предусмотрены малые архитектурные формы, представляющие собой лавочки в виде сердца»

– Евгений Моисеев.

Далее глава города отметил, что сердечко, в форме которого выполнены лавочки, - это символа Кисловодска. Также Моисеев выразил надежду, что название «love'чки» приживется у местных жителей.