Кисловодск расширит экскурсионный репертуар

Опубликовано: 2:05, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 250 новых турмаршрутов подготовили экскурсоводы для туристов в новом сезоне. В дальнейшем планируется расширение перечня направлений.

Гиды Кисловодска значительно расширят перечень экскурсий. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. По его словам, новые экскурсии смогут удивить даже опытных туристов.

«Наш курорт славится целебной минеральной водой, чистым воздухом, лечебным парком и, конечно, интересными экскурсиями. Наши курортные гиды удивят даже опытных туристов»

– Евгений Моисеев

Далее градоначальник отметил, что для гостей города разработано уже более 250 экскурсионных маршрутов, а в дальнейшем этот перечень планируется расширить.

Отправить в групповой тур с гидом обойдется в 150 рублей, но есть и более дорогие билеты, так как все зависит от направления.