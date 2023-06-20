Кисловодск примет фестиваль «Вкус моря»

Опубликовано: 21:22, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Редкие блюда из рыбы предложат гостя м фестиваля «Вкус моря», который будет проходить в Кисловодске 23 и 24 июня.

Гости Второго Кисловодского фестиваля морепродуктов смогут отведать белую икру и уху из белуги. Фестиваль под названием «Вкус моря» пройдет с 23 по 24 июня на проспекте Ленина. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев

«Только в Кисловодске вас краб, мидии, императорские устрицы, осьминог, морской еж, 6 разновидностей икры, в том числе черная и белая икра альбиноса. Шеф-повара праздника угостят всех ухой из белуги»

– Евгений Моисеев

Далее он отметил, что, кроме гастрономической программы гостей праздника ждут концерты и специальная развлекательная программа для детей.