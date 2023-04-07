Кисловодск примет фестиваль сценического экстрима

Опубликовано: 2:49, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центре Кисловодска 29 апреля пройдет фестиваль сценического экстрима. Выступят рекордсмены мира по силовым номерам, которые за короткое время попробуют сломать более сотни предметов.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о том, что город готовится принять Фестиваль сценического экстрима, в рамках которого рекордсмены мира по силовым номерам Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна попробуют установить очередной мировой рекорд.

Глава города уточнил, что проведение мероприятия запланировано на Курортном бульваре 29 апреля.

«Главными участниками станут атлеты богатырского движения "Сильнейшая нация мира", который создан при личной поддержке президента РФ, Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна», – сообщил Моисеев.

Далее он пояснил, что силачи за отведенное время попробуют сломать около сотни предметов, в числе которых грелки, сковородки и строительные болты.

Моисеев отметил, что в планах у атлетов установить парный и личные рекорды мира по сценическому экстриму.