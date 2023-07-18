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Керченская переправа на ночь останавливалась из-за сильного ветра

Керченская переправа на ночь останавливалась из-за сильного ветра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Работу Керченской паромной переправы ночью приостановили из-за непогоды – на море поднялся сильный ветер, его скорость достигала 17 метров в секунду, однако к утру на Черном море распогодилось.

Работа Керченской паромной переправы минувшей ночью была приостановлена из-за непогоды, сообщает сайт ГУ МЧС по Республике Крым.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена"

- МЧС Крыма

Приостановка работы транспортной артерии длилась недолго – уже к 6 утра переправа снова заработала.

"По состоянию на 06:10 18 июля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме"

- МЧС Крыма

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