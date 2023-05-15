Казахстанцам рассказали о выходных в июне

Опубликовано: 10:37, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июне в Казахстане будет отмечаться праздник Курбан-айта, что даст гражданам дополнительный день отдыха. При этом длинных выходных не случится - праздник выпадает на середину недели.

В следующем месяце жители Казахстана отдохнут на день больше обычно благодаря праздник Курбан-айта.

Праздник станет выходным для всех граждан, работающих пять или шесть дней в неделю. В связи с тем, что Курбан-айта в 2023 приходится на среду 28 июня, дополнительный день отдыха случится посредине недели, переносов не планируется. Таким образом, помимо обычных еженедельных выходных казахстанцы получат выходной в последнюю среду месяца.

Курбан-айт 2023

Праздник, также именуемый Курбан-байрам или Ид аль-адха, не имеет точной даты, в этом году он будет отмечаться с 28 июня по 1 июля. Праздник знаменующий окончание хаджа наступает в 10-й день месяца Зуль-хиджа, спустя 70 дней после Ураза-байрам, который в 2023 году пришелся на 20-21 апреля.