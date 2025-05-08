Вестник Кавказа

Каспийское море потрясло новое ночное землетрясение

Каспийское море потрясло новое ночное землетрясение
Минувшей ночью азербайджанские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Каспийском море – его магнитуда составляла 3,1 балла, а эпицентр находился на глубине в 50 километров.

Очередное землетрясение минувшей ночью потрясло Каспийское море, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки произошли в 02:59 по местному времени (1:59 мск), их магнитуда составила 3,1 балла, а эпицентр землетрясения находился в акватории Каспия на глубине 50 км, передает Trend.

Напомним, как мы писали ранее, предыдущие подземные толчки на Каспии, магнитудой тоже в 3,1 балла, были зафиксированы три дня назад, 16 июня. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км, а приборы сейсмологов зафиксировали его в 10:32 по местному времени (09:32 по мск).

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