Карасин указал на европейский след в напряженности между Баку и Москвой

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что за возникшей в последние дни напряженностью между Баку и Москвой стоят европейские силы.
"Важно, что какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном"
– Григорий Карасин
По словам Карасина, которые приводит "Лента.ру", у России и Азербайджана есть возможности для конструктивного диалога, важно не поддаваться попыткам Запада нарушить доверие между народами.
"Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть. Потому что именно в этом состоит задача тех сил на Западе и на Кавказе, которые стремятся поссорить народы бывшего Советского Союза. Мы не должны дать возможность этому состояться"
– Григорий Карасин
Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге были проведены задержания ряда граждан, обернувшиеся гибелью двух человек. Баку осудил эти действия и потребовал тщательного расследования от властей РФ.