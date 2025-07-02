Вестник Кавказа

Карасин указал на европейский след в напряженности между Баку и Москвой

Карасин указал на европейский след в напряженности между Баку и Москвой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Григорий Карасин: силы в Европе стремятся "торпедировать" дипломатические достижения последних лет в отношениях между Москвой и Баку.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что за возникшей в последние дни напряженностью между Баку и Москвой стоят европейские силы. 

"Важно, что какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном"

– Григорий Карасин 

По словам Карасина, которые приводит "Лента.ру", у России и Азербайджана есть возможности для конструктивного диалога, важно не поддаваться попыткам Запада нарушить доверие между народами. 

"Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть. Потому что именно в этом состоит задача тех сил на Западе и на Кавказе, которые стремятся поссорить народы бывшего Советского Союза. Мы не должны дать возможность этому состояться"

– Григорий Карасин 

Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге были проведены задержания ряда граждан, обернувшиеся гибелью двух человек. Баку осудил эти действия и потребовал тщательного расследования от властей РФ.

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