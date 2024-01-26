Карачаево-Черкесию предупредили о смертельно опасном ветре

В горы и предгорья Карачаево-Черкесии в начале недели придет ураганный ветер скоростью более 100 км/ч. Местным жителям рекомендовано готовиться к ЧС.
ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии опубликовало экстренное предупреждение о создающем угрозу здоровью людей ветре в понедельник-среду.
Уточняется, что в горах и предгорьях Карачаево-Черкесии с запада придет ветер скоростью до 119 км/ч.
При такой скорости ветра, подчеркнули карачаево-черкесские спасатели, стоит ожидать серии чрезвычайных происшествий, включая обрушение крыш, снос плохо закрепленных конструкций, разрывы проводов ЛЭП и дорожные аварии.
В связи с этим жителям горных и предгорных районов рекомендовано для обеспечения собственной безопасности проявлять повышенные меры осторожности на улицах и дорогах.